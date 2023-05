Published: 02 May 2023 2 PM Updated: 02 May 2023 2 PM

`ஜாக்கெட் ரூ.24 லட்சம், டி-சர்ட் ரூ.24,000 - வைரலாகும் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கானின் விளம்பரம்

ஷாருக் கான் மற்றும் ஆர்யன் கான் இருவரும் நடித்த ஆடை விளம்பரம் மூலம் அவர்கள் அணிந்திருந்த 24 லட்சம் மதிப்புள்ள ஜாக்கெட் மற்றும் 24,000 மதிப்புள்ள டி-சர்ட்கள் ஒரே நாளில் விற்பனையாகித் தீர்ந்துள்ளன.

