Published: 10 Aug 2023 9 AM Updated: 10 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Don 3 படத்தை நிராகரித்ததே ஷாருக்கான்தான்! புதிய டான் ரன்வீர் சிங்கைப் பரிந்துரைத்தது யார் தெரியுமா?

பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங், 'டான் 3' படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார். இதனிடையே ஷாருக்கான்தான் இதில் நடிக்க மறுத்துவிட்டார் என்று தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

entertainment Don 3