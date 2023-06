Published: 06 Jun 2023 11 AM Updated: 06 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

Shaktimaan: `மீண்டும் சக்திமான், 300 கோடி பட்ஜெட்!'- உறுதி செய்த முகேஷ் கண்ணா; அவரே நடிக்கிறாரா?

சக்திமான் தொடர் 200 கோடி ரூபாய் முதல் 300 கோடி ரூபாய் வரையிலான பட்ஜெட்டுடன் திரைப்படமாக உருவாக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக அந்தத் தொடரில் நடித்த நடிகர் முகேஷ் கண்ணா தெரிவித்திருக்கிறார்.