Published: 23 May 2023 9 AM Updated: 23 May 2023 9 AM

Dahaad Review: 27 பெண்களைக் கொன்ற சீரியல் கில்லரைத் தேடும் சோனாக்‌ஷி சின்ஹா - மிரட்டுகிறதா `தஹாத்'?