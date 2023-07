Published: 13 Jul 2023 11 AM Updated: 13 Jul 2023 11 AM

"தக்காளி விலை உயர்வால் நானும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன்"- பாலிவுட் நடிகர் சுனில் ஷெட்டி

"தக்காளியின் விலை உயர்வு எங்களை பாதிக்காது என மக்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அப்படியில்லை இதுபோன்ற பிரச்சினைகளை நாங்களும் எதிர்கொள்கிறோம்”- சுனில் ஷெட்டி