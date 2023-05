Published: 25 May 2023 5 PM Updated: 25 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Cannes 2023: ``நடிக்கக்கூடாது என கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்கள்"- கேன்ஸில் கலங்கிய சன்னி லியோன்

கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் சினிமா வாழ்க்கை குறித்து சன்னி லியோன் பேசியிருக்கிறார்.