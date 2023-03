Published: Just Now Updated: Just Now

சுஷ்மிதா சென்னுக்கு மாரடைப்பு; "சரியான நேரத்தில் நீங்கள் அளித்த உதவிக்கு நன்றி!"- என்ன நடந்தது?

பாலிவுட் நடிகையான சுஷ்மிதா சென், கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன் தனக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும், தற்போது நலமாக இருப்பதாகவும் தனது சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.