``நான் நடிப்பில் பிரேக் எடுத்தது இதனால்தான்..’’ - `கம்பேக்’ சுஷ்மிதா சென்

``நான் 1990 கால நடிகை. எங்களது பீக் காலம் 28 வயதில் முடிந்துவிட்டது. பெண்களை மையமாகக் கொண்ட கதாபாத்திரங்கள் எடுபடாது போன்ற உரையாடல்கள் வேதனையளிக்கும். ஒடிடி தளத்திற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்.’’ - சுஷ்மிதா சென்