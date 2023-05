Published: 17 May 2023 4 PM Updated: 17 May 2023 4 PM

The Kerala Story: படத்தை தடை செய்ததற்கான காரணம் இதுதான் - பளாரென பதிலளித்த மேற்கு வங்க அரசு!

இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கம் அரசு இதுகுறித்து உரிய விளக்குமளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது.