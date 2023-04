Published: 11 Apr 2023 10 AM Updated: 11 Apr 2023 10 AM

Uorfi Javed: "என் தந்தையே என்னை ஆபாச நடிகை என்றார்!"- ஆடை சர்ச்சையில் சிக்கிய உர்ஃபி ஜாவேத் வருத்தம்

கவர்ச்சியான உடைகளை அணிந்து பலரது விமர்சனங்களுக்கும், டிரோல்களுக்கும் ஆளாகி வரும் உர்ஃபி ஜாவேத் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த சில விஷயங்கள் குறித்துப் பகிர்ந்துள்ளார்.