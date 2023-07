Published: 12 Jul 2023 9 AM Updated: 12 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Jawan: யாரும் செய்யாததைச் செய்யும் அட்லி; பாலிவுட்டில் தடம் பதிக்குமா இந்த கோலிவுட் படை?

ஷாருக் கான் மாதிரியான இந்திய சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரம் தான் தயாரித்து நடிக்கும் படத்தில் இயக்குநருக்கு இந்தளவுக்குச் சுதந்திரம் கொடுத்திருப்பது பெரிய விஷயம். இந்த டீமில் ஷாருக்கானுக்கு முழுக்க முழுக்க எல்லாமே புதியவர்கள்தான்.