Published: 26 Jan 2022 7 AM Updated: 26 Jan 2022 7 AM 😩``Shape-ஏ இல்லாம குச்சி மாதிரி இருக்கேன்னு திட்டுவாங்க!" -Akshitha Ashok | Kaatrukkenna Veli பிரியங்கா.ப +

Here in this video actress Akshitha ashok Shares her skin and haircare secrets with us. She also tells about her fitness routine for weight gain.