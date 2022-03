Published: 26 Mar 2022 7 AM Updated: 26 Mar 2022 7 AM ``Slim-ஆ, Young -ஆ Heroine வேணும்னு கேட்குறது நடிகர்களோட Insecurity!" -Vidya Balan's First Exclusive வெ.அன்பரசி +

In this video, Bold and beautiful actress Vidya Balan talks about her latest release `Jalsa' movie, her style in choosing characters and her experience in handling body shaming etc.