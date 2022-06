Published: 28 Jun 2022 2 PM Updated: 28 Jun 2022 2 PM `India-ல இருக்க எல்லா Type Saree-ம் இங்க கம்மி Rate-ல கிடைக்கும்!' - News Reader Rathna | Wardrobe வெ.அன்பரசி பிரியங்கா.ப

Here in this video News Reader Rathna Shows her saree & blouse collection. She also tells about where she regularly shops and how much she spends on her costume and much more.