``பட்டுப்பாவாடை, தாவணியில வாக்கிங் வந்த கனகாவை ஹீரோயினாக்கியது இப்படித்தான்!" - கங்கை அமரன் ஷேரிங்ஸ்

``எங்க மடியில தவழ்ந்த புள்ளை விஜய். பிற்காலத்துல அவர் நடிகரானதும், 'நம்ம பையனை வெச்சு படம் எடுக்கணும்'னு என் மனைவி ஆசைப்பட்டாங்க. ஹீரோயினா `பிதாமகன்' சங்கீதாவை நடிக்க வெச்சோம். நல்ல கதைதான். ஆனா, சொந்தப் படமா எடுத்ததுதான் தப்பா போச்சு..!"

News அஜித் மற்றும் தன் குடும்பத்தினருடன் கங்கை அமரன்...

