BTS இசை நிகழ்ச்சி; ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் செல்ஃபி; உக்ரைன் அதிபர் வீடியோ - 64வது கிராமி விருதுகள் ஹைலைட்ஸ்!

1. சிறந்த இசை பதிவு (Record of the Year) - 'Leave The Door Open' ஆல்பத்துக்காக Silk Sonic

2. சிறந்த ஆல்பம் (Album of the Year) - 'We Are' ஆல்பத்துக்காக Jon Batiste மற்றும் குழுவினர்

3. சிறந்த பாடல் (Song Of The Year) - பாடல் எழுதியவருக்கான இந்த விருது 'Leave The Door Open' ஆல்பத்துக்காக Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars

4. சிறந்த புதுமுக கலைஞர் (Best New Artist) - புதிதாக அறிமுகமாகும் கலைஞருக்கான விருது சென்ஷேனல் பாடகி Olivia Rodrigo

5. சிறந்த பாப் சோலோ (Best Pop Solo Performance) - 'drivers license' ஆல்பத்துக்காக Olivia Rodrigo

6. சிறந்த குழு (Best Pop Duo/Group Performance) - 'Kiss Me More' ஆல்பத்துக்காக Doja Cat மற்றும் SZA

7. சிறந்த பாரம்பரிய பாப் குரல் (Best Traditional Pop Vocal Album) -Love For Sale ஆல்பத்துக்காக Tony Bennett மற்றும் Lady Gaga

8. சிறந்த பாப் குரல் (Best Pop Vocal Album) -Sour ஆல்பத்துக்காக Olivia Rodrigo

9. சிறந்த மியூசிக்கல் திரைப்படம் (Best Music Film) - Summer Of Soul படத்திற்கு

10. சிறந்த உலக இசை ஆல்பம் (Best Global Music Album) - Mother Nature ஆல்பத்துக்காக Angelique Kidjo

11. சிறந்த ராப் பாடல் (Best Rap Song) - Jail ஆல்பத்துக்கு

12. Best Jazz Vocal Album - Songwrights Apothecary Lab ஆல்பத்துக்காக பாடகி Esperanza Spalding