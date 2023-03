Published: Just Now Updated: Just Now

John Wick 4: "இந்த ஜானுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இல்லை. ஆனால்..."- கீயானு ரீவ்ஸ் சொல்லும் ரகசியம்

ஜான் விக் படத்தொடரின் 4வது பாகம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், அந்தப் படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார் நடிகர் கீயானு ரீவ்ஸ்.

entertainment John Wick: Chapter 4