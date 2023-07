Published: Just Now Updated: Just Now

Oppenheimer:`நெருக்கமான காட்சியில் இடம்பெற்ற பகவத் கீதை வரிகள்'- கண்டனம் தெரிவித்த அனுராக் தாக்கூர்

'ஓப்பன்ஹெய்மர்' படத்தில் இடம்பெற்ற காட்சிகளை நீக்க தணிக்கை குழுவிற்கு மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.