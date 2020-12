`லோக்கி' டு `பிளாக் பேந்தர் 2'... அப்டேட்களை அள்ளிப்போட்டு வந்திருக்கும் டிஸ்னி! ரிலீஸ் பிளான் என்ன?

ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த Moon Knight, She-Hulk மற்றும் Ms. Marvel தொடர்களின் நடிகர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். இதில் She-Hulk தொடரில் Hulk கதாபாத்திரமும் இடம்பெறும். இந்த தொடர்களுக்கும் மார்வெல் சினிமாட்டிக் யூனிவெர்ஸ் படங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விடுமுறைக் கால சிறப்புத் தொடராக 'Guardians of the Galaxy Holiday Special' 2022-ல் வெளிவரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது 'Guardians of the Galaxy Vol.3' திரைப்படத்துடன் சேர்ந்து தயாரிக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார் மார்வெல் ஸ்டுடியோஸின் தலைவர் கெவின் ஃபைகி. க்ரூட் கதாபாத்திரத்தை வைத்தும் ஒரு தொடர் தயாராகவுள்ளது.