Oscars 2023: சிறந்த நடிகர் Brendan Fraser - கம்பேக் கொடுத்த 90ஸ் கிட்ஸ் ஹீரோ; நெகிழ வைத்த ஏற்புரை!

இந்த விருதுக்காகவும், மரியாதைக்காகவும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். என் சக நடிகர்கள் இல்லாமல் இது சாத்தியமாகி இருக்காது. எனக்கு இது ஓர் ஆழ்கடல் தேடல் போலத்தான் இருந்தது. இந்தத் தேடலில் நான் மூச்சு விடுவதற்கான காற்று என் மகன்கள், என் மேலாளர் மற்றும் என் முதல் துணை ஜீன் மூர் (கேர்ள் பிரெண்ட்) ஆகியோரிடமிருந்து வந்தது. (அரங்கை நோக்கி...) உங்கள் அனைவருக்குமே மீண்டும் என் நன்றிகள். நான் உங்கள் அனைவருக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் முடித்தார்.

54 வயதான பிரெண்டன் ஃப்ரேசர் 'தி மம்மி', 'ஜார்ஜ் ஆஃப் தி ஜங்கிள்', 'Journey to the Center of the Earth' போன்ற கமெர்ஷியல் பொழுதுபோக்குப் படங்களின் மூலம் இந்தியாவிலும் பிரபலமானார். அவர் 'தி வேல்' படத்தில் 600 பவுண்டுகள் எடையுள்ள ஒரு மனிதராகக் கடினமான சிகை அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்துக்காக மட்டும் 20 குறிப்பிடத்தகுந்த விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்திருக்கிறார்.