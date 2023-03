Published: Just Now Updated: Just Now

Citadel: "22 வருட கரியரில் முதன்முறையாக ஆண் நடிகருக்கு நிகரான ஊதியம்!"- பிரியங்கா சோப்ரா நெகிழ்ச்சி

22 வருட திரைப்பயணத்தில் முதன்முறையாக ஆண் நடிகருக்கு நிகரான ஊதியம் பெற்றுள்ளதாக பிரியங்கா சோப்ரா கூறியிருக்கிறார்.