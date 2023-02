Published: Just Now Updated: Just Now

"அவதார் 4-ம் பாகத்தை எடுப்பதற்கு முன் ஹிரோஷிமா தொடர்பாக ஒரு படம் எடுப்பேன்!"- ஜேம்ஸ் கேமரூன்

இரண்டாம் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது ஜேம்ஸ் கேமரூன் மூன்றாம் பாகத்தை உருவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.