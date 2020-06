அமெரிக்காவின் கறுப்பு - வெள்ளை அரசியல்... ஸ்பைக் லீயின் #Da5Bloods எப்படியிருக்கிறது?! #BlackLivesMatter

ஜான் ஹஸ்டன் இயக்கிய 'The Treasure of the Sierra Madre' போல் மண்ணுள் புதைந்த புதையல் பற்றிய படம் எனப் பொதுவாக தோற்றம் அளித்தாலும், அதனுள் அங்கிள் சாமுக்கு எதிரான அரசியல் பார்வையை முன்வைத்து நகர்கிறது இப்படம். தங்கத்தைத் தேடும் புதையல் குறித்த சுவாரஸ்யத்தை நம் கண்கள் பார்க்க மறந்து, அடுத்து அரசியல் ரீதியாக எந்த சவுக்கை எடுத்து விளாசப்போகிறார் என நம் செவிகள் சுவாரஸ்யத்தை நோக்கி ஓடுகின்றன. வியட்நாம் போர் காலங்களில் கறுப்பின மக்களுக்கு நேர்ந்த அநீதிகளையும், அது போருக்குப் பிந்தைய காலங்களில் அவர்களுக்குத் தரும் மன அழுத்தத்தையும் பற்றிப் பேசுகிறது da 5 Bloods. மொஹம்மது அலி ஜின்னாவின் காணொலியுடன் ஆரம்பிக்கும் நொடியிலேயே, படம் எத்தகைய தாக்கத்தினை நம்முள் செலுத்தவிருக்கிறது என்பதை நம்மால் யூகிக்க முடிகிறது. வியட்நாமில் அமெரிக்காவுக்காகக் கறுப்பர்கள் போரிட்டுக்கொண்டிருந்த அதே வேளையில், அமெரிக்காவில் வெள்ளையர்கள் கறுப்பின மக்களுக்கு எதிராகக் காய்களை நகர்த்துகின்றனர்.