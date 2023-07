Published: 27 Jul 2023 8 AM Updated: 27 Jul 2023 8 AM

தமிழ்நாட்டில் படித்த `Oppenheimer' எழுத்தாளர்; நேரு தர விரும்பிய குடியுரிமை - சுவாரஸ்யத் தகவல்கள்!

இலக்கியத்தில் சிறந்த விருதாகக் கருதப்படுகிற புலிட்சர் விருதினை 2006-ம் ஆண்டு இந்நூல் பெற்றுள்ளது. இந்த நூல் உருவான விதம் குறித்தும், அதை உருவாக்கியவர்கள் குறித்தும் சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் இதோ…

