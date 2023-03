Oscars 2023: மேடையேறிய கழுதையும் கரடியும்... திரைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இவ்வளவு சம்பவங்களா?

* சிறந்த லைவ் ஆக்‌ஷன் குறும்படத்திற்கான விருதினை வென்ற மார்ட்டின் என்ற கலைஞருக்கு மேடையிலேயே பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாடல் பாடப்பட்டது.

* கடந்த 8 ஆண்டுகளாக #OscarSoWhite என்று நிறவெறிக்கு எதிராகக் குற்றசாட்டுகள் ஆஸ்கர் விருதுகள் மேல் சுமத்தப்பட்டு வருகிறது. இம்முறையும் அதே குற்றசாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. 'The Woman King' திரைப்படத்தில் நடித்த வயோலா டேவிஸ் பெயர் நாமினேஷன் பட்டியலில் கூட இல்லை என்று சர்ச்சை எழுந்து. இருப்பினும் ஆசிய பின்புலம் கொண்ட திரைப்படமான 'Everything Everywhere All at Once' 7 விருதுகளையும், 'Black Panther: Wakanda Forever 2' விருதுகளையும், 'RRR' மற்றும் 'The Elephant Whisperers' தலா ஒரு விருதையும் பெற்று விமர்சனங்களுக்குச் சற்றே பதில் அளித்துள்ளது.