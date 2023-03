Published: 13 Mar 2023 6 AM Updated: 13 Mar 2023 6 AM

Oscars 2023 Updates: சிறந்த ஆவணப்படம் - தவறவிட்ட இந்தியப் படைப்பு; `RRR' குழுவின் எதிர்பார்ப்பு!

'RRR' படத்தின் 'நாட்டு நாட்டு' பாடல் ஆஸ்கர் வெல்லவேண்டும் என்பதே இந்தியர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. இந்தக் கனவு சாத்தியமாகுமா?

entertainment Oscars 2023 Updates - ஜிம்மி கிம்மல் ( Chris Pizzello )