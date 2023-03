Published: 18 Mar 2023 10 AM Updated: 18 Mar 2023 10 AM

``நிர்வாணக் காட்சியில் நடித்ததால் என் மகனைப் பிரிந்தேன்" - கலங்கிய நடிகை ஷரோன் ஸ்டோன்

``நீதிபதி என் மகனிடம், `உன் அம்மா நிர்வாணக் காட்சிகளில் நடித்தது உனக்குத் தெரியுமா?' எனக் கேட்டார். அத்தருணத்தில் என் மனம் சுக்கு நூறாக உடைந்து போய்விட்டது" -பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை உருக்கம்