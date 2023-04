Published: 06 Apr 2023 9 AM Updated: 06 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Spider-Man Across The Spider-verse: வருகிறார் இந்திய ஸ்பைடர்மேன் பவித்ர பிரபாகர் - என்ன ஸ்பெஷல்?

'ஸ்பைடர்-மேன்: அக்ராஸ் தி ஸ்பைடர்-வெர்ஸ்' திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் 10 மொழிகளில் பிரமாண்டமாக வெளியாகிறது!

entertainment Spider-Man Across The Spider-verse