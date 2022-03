'The Flash' படத்தின் ஹீரோ எஸ்ரா மில்லர் கைது; பின்னணி இதுதான்!

'Suicide Squad', 'Justice League', 'Fantastic Beasts', 'The Secrets of Dumbledore' போன்ற பிரபல படங்களில் நடித்த 'எஸ்ரா மில்லர் (Ezra Miller)' தற்போது 'வார்னர் ப்ரோஸ்' தயாரிப்பில் 'தி பிளாஷ் (The Flash)' எனும் படத்தில் நடித்துவருகிறார். இப்படம் வரும் 2023-ல் ஜூன் 23-ல் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இவர் நடித்த 'The Secrets of Dumbledore' படம் மார்ச் 15-ல் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் இவர் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹவாய் (Hawaii) மாநிலத்தில் உள்ள மதுபான விடுதியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.