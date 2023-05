பிரபல ஹாலிவுட் திரைப்பட இயக்குநர்களில் ஒருவர் ராப் மார்ஷல். ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Into the Woods’, ‘Chicago’ போன்ற பல பிரபல திரைப்படங்களை இவர் இயக்கி இருக்கிறார். அவர் இயக்கிய ‘The Little Mermaid ’ என்ற புகழ்பெற்ற அனிமேஷன் திரைப்படத்தை டிஸ்னி இந்தியா மே 26 ஆம் தேதி ஆங்கிலத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியிட இருக்கிறது.