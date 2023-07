Published: Just Now Updated: Just Now

The Marvels: ஒன்றிணையும் பெண் சூப்பர் ஹீரோக்கள்; தீபாவளிக்கு வெளியாகும் மார்வெல்லின் அடுத்த பட்டாசு!

மூன்று பெண் சூப்பர் ஹீரோக்கள் ஒன்றிணையும் 'The Marvels' திரைப்படம் வரும் தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளது.

