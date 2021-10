கிரகணாதி கிரகணங்களுக்கு அப்பால்... `DUNE' - ஏன் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரியதொரு திரை அனுபவம்?!

நோலனின் வணிக வியாபாரமும், பிரமாண்டமும், அது தரும் வீச்சும் அறியாதவரல்ல ஸிம்மர். அதற்கும் கடந்த தசாப்தத்தில் ஸிம்மரை எல்லோரும் நினைவுகூர்வது நோலன் படங்களுக்கான இசையில்தான். ஆனால், DUNE-க்கு தயாராவதற்காக 'டெனெட்'டை தியாகம் செய்திருந்தார் ஸிம்மர். தான் படித்த DUNE, தான் கற்பனை செய்த காட்சிகளுக்கான இசையை தயாரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த 64 வயது மனிதரின் அவா ஒவ்வொரு காட்சியிலும் மயிர்க்கூச்செரியச் செய்கிறது.

படத்தின் ஒரு பகுதியாக உட்டா பாலைவனத்துக்குப் பயணம் செய்தார் ஸிம்மர். பாலைவனத்தின் ஒலிகளை கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார். 'Ripples in the sand'ல் வரும் பெண் குரல், ஒருவிதமான பயயுணர்வை ஏற்படுத்தாமல் அகலுவதில்லை. DUNE-க்கான பின்னணி இசை குறித்து இணையத்தில் தேடினால், DUNE OST, DUNE SKETCHBOOK-குடன், The art and Soul of Dune என்கிற ஒரு ஆல்பத்தையும் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஸிம்மர். இது புத்தகத்துக்காக அவர் கம்போஸ் செய்த இசையாம். அடுத்தடுத்த பாகங்களில் இவை பயன்படுத்தப்படும் என நம்புவோமாக!