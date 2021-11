"தாம்பத்யத்தில் போட்டி, மனைவி வெறுத்த பிரமாண்ட பார்ட்டி!" `WILL' சுயசரிதையில் மனம்திறந்த வில் ஸ்மித்

ஓராண்டுக்கு முன்னர் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் வில் ஸ்மித்தும், ஜேடாவும் உரையாடிய போது, "We ride together. We die together. Bad marriage for life" எனச் சிரித்துக்கொண்டே சொல்வார் ஜேடா. நமக்கான சந்தோஷம் நம்மிடம்தான் இருக்கிறது. பிறரிடம் அதைத் தேடுவது என்பது வீண் என்பதை அழுத்தமாகச் சொல்கிறார் வில் ஸ்மித்.