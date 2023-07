Published: 27 Jul 2023 9 AM Updated: 27 Jul 2023 9 AM

69 வயதில் 3-வது திருமணம்; யோகா பயிற்சியாளரை மணக்கும்; 'WWF' ஸ்டார் ஹல்க் ஹோகன்!

69 வயதாகும் 'WWF' ஸ்டார் ஹல்க் ஹோகன், யோகா பயிற்சியாளராக இருக்கும் ஸ்கை டெய்லி (45) என்பவரைத் திருமணம் செய்யப்போவதாகக் கூறியுள்ளார்.