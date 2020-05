Published: 08 May 2020 10 AM Updated: 08 May 2020 10 AM

`தம்பி ஊரே நோயால அழிஞ்சிட்டு இருக்கு...',`ஓஹோ சென்னையா நீயீ?!' - 5ஜி மித்ரோன்ஸ்