Published: 14 May 2020 8 AM Updated: 14 May 2020 8 AM

ஆர்சிபி ஜெயிக்க... அனுஷ்கா கிஸ் கொடுக்க... கோலி கப்போட டான்ஸ் ஆட... அடேய் கொரோனா! 5ஜி மித்ரோன்ஸ்