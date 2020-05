Published: 19 May 2020 9 AM Updated: 19 May 2020 9 AM

``ரசம் சூப்பரா இருக்கு, நீ வெச்சதாம்மா... இல்லடா உன் பொண்டாட்டிதான்!'' - 5ஜி மித்ரோன்ஸ்