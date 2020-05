Published: 21 May 2020 9 AM Updated: 21 May 2020 9 AM

நீ வேணும் ஜெஸ்ஸி... இருடா கார்த்திக், பேரனுக்கு டயப்பர் மாத்திட்டு கூப்பிடுறேன்! 5ஜி மித்ரோன்ஸ்