Oscars 2022: உக்ரைன் மக்களுக்காக மௌனம்; Dune -படத்துக்கு 6 விருதுகள்; 94 -வது ஆஸ்கர் விழா!

Encanto படத்திற்கு சிறந்த அனிமேஷன் பியூச்சர் படத்திற்கான விருதும், சிறந்த டாக்குமெண்டரி பியூச்சர் படத்திற்கான விருது “Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)” படத்திற்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹாலிவுட் இயக்குனர் Steven Spielberg ஆறு தசாப்தங்களாக நாமினேட் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கும் முதல் இயக்குனர் என்கிற பெயரைப் பெறுகிறார். இந்த வருடம் அவரின் 'West Side Story' நாமினேஷனில் இருந்தது. அறிவியல் புனைகதைகளைப் படமாக்குவது எளிதல்ல. Dune போன்ற சிக்கலான கதையைத் திரைப்படமாக மாற்றியதோடு அதற்காக ஆறு விருதுகளையும் தன்வசப்படுத்தி இருக்கும் Dune நாவலைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த வருடத்தின் பேசுபொருள்.