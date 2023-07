Published: Just Now Updated: Just Now

யூடியூப்பில் கோடிக்கணக்கில் பணம் ஈட்டும் 11 வயது சிறுமி... எப்படித் தெரியுமா?

இவருக்கு யூடியூபில் 40 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்கள் இருக்கின்றனர். ஃப்ரோசன், எல்சா மற்றும் அன்னா போன்ற டிஸ்னியின் கதாபாத்திர வீடியோக்களை உருவாக்கி வெளியிடுகிறார்.

entertainment யூடியூப்பில் கோடிக்கணக்கில் பணம் ஈட்டும் 11 வயது சிறுமி ( @Shfa youtube )