10 Years of Singam 2: "அந்தக் கம்பி தலையில அடிச்சப்ப சூர்யாவும் ஹரி சாரும் பதறிட்டாங்க!"- ரகுமான்

"அந்த கம்பி ரெண்டும் டம்மி கம்பிகள் இல்லை. நிஜமாவே கம்பி வளையங்கள். ஆனா, சீன்ல நடிக்கும் போது அதெல்லாம் நினைவுக்கு வரல. திடீர்னு அந்த கம்பியில ஒண்ணு டங்குனு என் பின் மண்டையில வந்து மோதிடுச்சு. ஆனா நான்..." - ரகுமான்