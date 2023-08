Published: Just Now Updated: Just Now

20 years of Kaakha Kaakha: "கௌதம் மேனன் அம்மாவுக்குத்தான் நன்றி சொல்லணும்!"- நெகிழும் டேனியல் பாலாஜி

"'நீ சீரியல்ல நடிக்கிறியாமே'ன்னு கேட்டார். நடிப்புன்னு இறங்கின பிறகு எல்லாமே நடிப்புதானேன்னு சொன்னேன். உள்வாங்கிக் கேட்டுக்கிட்டவர், 'இன்னும் மூணு நாள்ல ஒரு படத்துக்கு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணுறேன். நீ வா'ன்னார். உடனே நான் 'எனக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டர்?'னு கேட்டேன்."