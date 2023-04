Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை: தென்னிந்தியாவிலேயே முதல்முறை - புதிய ஐமேக்ஸ் திரையரங்கில் என்ன ஸ்பெஷல்?

தென்னிந்தியாவில் முதல்முறையாக லேசர் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய முதல் ஐமேக்ஸ் திரையரங்கம் கோவையில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்?

