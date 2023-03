Published: 23 Mar 2023 8 AM Updated: 23 Mar 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

"நான் படிச்சுதாங்க டாக்டர் பட்டம் வாங்கிருக்கேன்!"- இசைத்துறையில் Ph.D. முடித்த ஹிப் ஹாப் ஆதி

இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி தற்போது PhD முடித்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.