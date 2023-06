Published: Just Now Updated: Just Now

Kamal: சூர்யாவுக்கு `Rolex'; ஷங்கருக்கு `PANERAI' இந்தியன் 2 படத்தைப் பாராட்டி காஸ்ட்லி கிப்ட்

இயக்குநர் ஷங்கருக்குக் காஸ்ட்லியான வாட்ச் ஒன்றைப் பரிசாக அளித்துள்ளார் கமல்.