Published: 22 Feb 2023 10 AM Updated: 22 Feb 2023 10 AM

"`டாடா' படம் பார்த்துட்டு தனுஷ் சார் பண்ண போன் கால்..."- கவின் நெகிழ்ச்சி

புதுமுக நடிகராக வளர்ந்து வரும் கவின் நடித்த 'டாடா' படத்தைப் பார்த்துவிட்டு மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார் தனுஷ். இது குறித்து கவினின் ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.