Published: 24 Feb 2023 9 AM Updated: 24 Feb 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``அடுத்த படம் குடும்பச் சித்திரம்; தயாரிப்பாளர் இருந்தால் சொல்லுங்கள்"- பார்த்திபன்

"என் வீட்டில் படிக்க வைப்பதற்கான வசதி இல்லை. அதனால் நடிப்பு, நாடகம் என நான் எங்கோ போய்விட்டேன். கனவுகளுக்கு எல்லையே கிடையாது. கனவு கண்டுகொண்டே இருக்க வேண்டும்" - பார்த்திபன்