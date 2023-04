Published: Just Now Updated: Just Now

Viduthalai: "இதுவரை தமிழ்த் திரையுலகம் பார்த்திராத கதைக்களம்!"- பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்

இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை' படத்தைப் பாராட்டி நடிகர் ரஜினிகாந்த் ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்றையும் பதிவிட்டுள்ளார்.