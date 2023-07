Published: 03 Jul 2023 9 AM Updated: 03 Jul 2023 9 AM

Maaveeran: "சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்து விழா இன்னும் பிரமாண்டமாய்...." -நடிகர் சூரி

'மாவீரன்' ஆடியோ & ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மேடையில் பேசிய நடிகர் சூரி, மடோன் அஸ்வின் பற்றியும் சிவகார்த்திகேயன் பற்றியும் பேசியுள்ளார்.