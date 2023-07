Published: Just Now Updated: Just Now

Surya: நம்மைச் சுற்றி சாதி, மதம் என நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கிறது; கல்வி ரொம்ப முக்கியம் - சூர்யா

கல்வி உதவித் தொகை வழங்கிய நடிகர் சூர்யா, கல்வி குறித்தும் அனைவருக்கும் சரியான சமமான கல்வி வழங்குவதுதான் தங்கள் நோக்கம் என்றும் பேசியுள்ளார்.